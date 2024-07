Leonberg/Stuttgart: Quintett stiehlt 300 Kilo schweren Tresor

1 Eine fünfköpfige Bande stiehlt einen Tresor aus der McDonalds-Filiale in der Ramtelstraße in Leonberg. Foto: dpa/Arno Burgi

41-Jähriger steht wegen mehrfachen Einbruchs mit hoher Beute vor dem Stuttgarter Landgericht. Es geht unter anderem um einen Tresor einer Mc-Donalds-Filiale.











Link kopiert



Es ist ein spektakulärer Fall gewesen: Im Januar 2021 entwendete eine fünfköpfige Bande einen Tresor aus der McDonalds-Filiale in der Ramtelstraße in Leonberg, indem die Männer eine Tür aufbrachen und den Tresor mit Brecheisen aus der Wand hebelten. Den rund 300 Kilogramm schweren Tresor transportierten sie mit einem Hubwagen ab, nachdem sie zuvor die Überwachungskameras mit schwarzer Farbe zugesprüht hatten. Als sie den Tresor in einer Autowerkstatt mit einem Trennschleifer öffnen wollten, wurden vier von ihnen von der Polizei auf frischer Tat ertappt und vom Landgericht Stuttgart im Herbst 2021 zu Haftstrafen zwischen dreieinhalb und fast fünf Jahren verurteilt.