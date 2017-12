Leonberg Streunende Hunde töten Schafe und Kaninchen

Von red 20. Dezember 2017 - 14:56 Uhr

Woher kommen die beiden Hunde, die Schafe und ein Kaninchen getötet haben? Die Polizei bittet Hinweise. (Symbolbild) Foto: dpa

Zwei streunende Hunde greifen in Leonberg drei Schafe an. Eines ist sofort tot, die anderen beiden müssen wegen der Bissverletzungen eingeschläfert werden. Auch ein Kaninchen wird von den Hunden getötet.

Leonberg - Zwei streunende Hunde haben in der Nacht zum Mittwoch oder in den frühen Morgenstunden in Leonberg (Kreis Böblingen) drei Schafe angefallen und eines davon getötet. Die beiden anderen Schafe mussten eingeschläfert werden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, haben zwei streunende Hunde im Freigehege des Samariterstifts in der Seestraße drei Schafe angefallen und eines davon getötet. Die beiden anderen wurden durch die Bisse so schwer verletzt, dass sie von einem Tierarzt eingeschläfert werden mussten. Bereits gegen 23.55 Uhr waren die beiden Hunde im Bereich der Steinstraße und Eltinger Straße gesehen worden. Gegen 7.30 Uhr fielen sie in der Seestraße auf und kurze Zeit später wurden die gerissenen Schafe entdeckt.

Auch ein Kaninchen wurde von den Hunden getötet

Um 10.30 Uhr meldete sich auch eine Anwohnerin der Keltenstraße, in deren Garten die beiden Hunde ein Kaninchen getötet hatten. Bei den Hunden handelt es sich laut der Beschreibung um ein größeres, hellbraunes Tier mit rotem Halsband sowie um einen etwa kniehohen, schwarzen Dobermannmischling. Die Hunde konnten von der Polizei nicht mehr aufgefunden werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152/60 50 entgegen.