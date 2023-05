Ein Auto ist bei einem Autohaus in Leonberg gegen sieben Neufahrzeuge gekracht und hat dabei einen Schaden von rund 130 000 Euro verursacht.

Zwei Männer im Alter von 18 und 24 Jahren sind am frühen Samstagmorgen gegen 6 Uhr mit ihrem Fahrzeug die Berliner Straße von der Südrandstraße kommend in Richtung Stadtpark gefahren. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, waren die beiden Männer im Alter von vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit und unter Drogeneinfluss in ihrem Auto unterwegs und verloren die Kontrolle über das Fahrzeug.

Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit sieben ausgestellten Neufahrzeugen des Autohauses. Die beiden Insassen des Unfallwagens ergriffen anschließend zu Fuß die Flucht.

Die Polizei fand sie jedoch wenig später unverletzt an einer Tankstelle. In einem Krankenhaus mussten sie eine Blutprobe abgeben. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Berliner Straße teilweise gesperrt werden.