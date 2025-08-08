Der neue Chefarzt ist ein alter Bekannter

Nach dem undurchsichtigen Abgang von Barbara John übernimmt Wolfgang Heinz die Innere Klinik. Er war schon einmal im Leonberger Krankenhaus tätig.
Man sieht sich immer zweimal im Leben, heißt es so schön. Bei Wolfgang Heinz trifft das zu. Der Internist kehrt ans Krankenhaus Leonberg zurück. Der Vorgänger der unlängst unter nicht öffentlich gemachten Umständen ausgeschiedenen Chefärztin Barbara John wird gleichsam ihr Nachfolger. Bereits von 2008 bis 2014 war er Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II gewesen, also der Gastroenterologie, in der Darmerkrankungen behandelt werden.