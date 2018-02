Leonberg Linienbus prallt gegen Leitplanke, Frau verletzt

Von red 17. Februar 2018 - 18:48 Uhr

Eine Busfahrerin rutscht mit ihrem Bus eine Leitplanke hinauf, eine mitfahrende Frau wird dabei verletzt. Anschließend muss der Bus mit einem Kran geborgen werden.





Leonberg - Bei einem Unfall im Kreis Böblingen, an dem ein Linienbus beteiligt gewesen ist, ist eine Frau verletzt worden. Dies teilte die Polizei mit.

Am Samstag gegen 12.30 Uhr war eine 43-jährige Busfahrerin mit einem Linienbus von der B295 kommend in Richtung des Leonberger Ortsteils Warmbronn (Kreis Böblingen) unterwegs. Vermutlich aufgrund der schneeglatten Fahrbahn kam der Bus von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Bus rutschte auf die Leiplanke und kam dort zum Stehen. Bei dem Unfall wurde eine 88-Jährige, die als Fahrgast im Bus saß, leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.

Mit einem Ersatzbus konnten die Fahrgäste ihre Fahrt fortsetzen. Der Linienbus musste mithilfe eines Krans geborgen werden. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen vor Ort. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme für die Dauer von etwa 20 Minuten voll gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 16.30 Uhr. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 82.000 Euro.