Ebenfalls Sommerfeeling pur bietet der 2. Lyra Leo Beach, die neue Strandparty vor dem Vereinsheim des Musikvereins Lyra Leonberg. Direkt davor auf dem aufgeschütteten Sandstrand sind die Liegestühle schon am Nachmittag schnell belegt. Das neue Konzept aus dem vergangenen Jahr, das Fest rund um das Vereinsheim im Industriegebiet Ezach zu veranstalten statt in der historischen Glemsstraße, hat sich bewährt, und so konnte wieder Schlag 16 Uhr mit dem Fassanstich die Beachparty eröffnet werden. Am Schlaghammer diesmal Leonbergs Erste Bürgermeisterin Josefa Schmid, die als Bayerin gekonnt mit einigen Schlägen und einem zünftigen „Ozapft is“ das Fest eröffnet. Sie lobt das neue Konzept der Lyra, die damit „einen Flair von Sommer, Sonne, Strand und Lebensfreude in die Stadt zaubert“. Foto: Ute Jenschur