Der Sommer geht zu Ende und Leonberg lädt erstmals unter dem Motto: „1 Stadt – 3 Events“ zu einem ganz besonderen Einkaufswochenende ein: In Eltingen steigt am Freitag die „End of Summer“ Party mit langer Einkaufsnacht bis 22 Uhr, am Samstag begrüßt die „swingende Mall“ im Leo-Center die Kunden und der verkaufsoffene Sonntag lockt dank bestem Wetter, Oldtimer-Treffen und attraktiven Angeboten die Gäste in die Leonberger Altstadt.

„Eine Idee, die sich bewähren wird“

Es ist ein lauer Sommerabend, der zahlreiche Besucher am Freitag zu einem Abendspaziergang durch Eltinger Geschäfte einlädt. Entspannt shoppen bei Häppchen, Cocktails und Live-Musik und dabei zum Sommerschluss noch ein paar Schnäppchen machen, das ließen sich die Kunden nicht zweimal sagen und nutzten die Gelegenheit, bei Optik Fassl hochwertige Sonnenbrillen zum halben Preis zu ergattern. Der Laden ist voll, das Publikum ist bestens gelaunt, probiert das eine oder andere neue Brillengestell auf und genießt nebenbei Gin-Tonic und Häppchen. Exklusiv an diesem Abend gibt die Edelmarke Tom Ford einen ersten Ausblick auf die neuesten extravaganten Brillenmodelle in stylischen Trendfarben und klassischem Look. Inhaberin Sabine Frederking freut sich über den großen Zuspruch für das neue Event-Konzept. „An allen fünf Stationen in Eltingen werden heute Abend neben der gewohnt fachkundigen Beratung und besonderen Aktionspreisen auch Live-Musik, etwas zu Essen und Cocktails geboten, das ist unser gemeinsamer Nenner als örtlicher Fachhandel und eine Idee, die sich bewähren wird.“

Nur wenige Meter weiter feiert Leo-Sport an diesem Abend zudem sein 20-jähriges Jubiläum bei Caipirinha, alkoholfreiem Ipanema und italienischer Live-Musik. Im Geschäft ist Outdoor-Kleidung zum Wandern oder Joggen besonders gefragt, hier hängt bereits die neue Herbstware, ob modischer salbeifarbener Wanderrucksack oder leichte Joggingjacken in Neonfarben.

Apropos Salbei. Die Farbe ist in diesem Winter Trend auch beim Herrenausstatter Wibbel. Bereits tagsüber ist schon viel los im Geschäft. Kein Wunder, 50 Prozent Nachlass gibt es noch eine Woche lang auf aktuelle Sommerware. Und abends ab 19 Uhr geht dann die Party bei Wibbel richtig los, auch hier mit Live-Musik, Häppchen, Eltinger Wein und Cocktails. Geschäftsführer Marc Schmidt hat am Mittag noch jede Menge Crushed Ice besorgt für Tequila Sunrise, Aperol Spritz und den alkoholfreien Rainbow. Im Geschäft ist noch am späteren Abend für die Verkäufer jede Menge zu tun. Poloshirts, kurze und lange Sommerhosen und T-Shirts sind die Renner.

Welche Farben trägt man im Herbst?

Auch die neue Herbstware kann schon anprobiert werden. In-Farben sind Grüntöne von Dunkelgrün bis zu einem hellen Salbei und unterschiedliche Terracottatöne. Auch wer sich für den nächsten Wasenbesuch einkleiden möchte, ist bei Wibbel richtig. Lederhosen und zünftige Hemden hängen schon am Kleiderständer. Trotz des Trubels geht es bei Wibbels sehr familiär zu, allerdings fehlt es wie fast überall an Fachpersonal. Marc Schmidt würde sich deshalb über weitere Unterstützung im Verkauf freuen. „Wir suchen Mitarbeiter, die sich mit Herrenmode auskennen, oder die einfach ein Händchen für Herrenmode haben.“

Steffen Marquart von der gleichnamigen Bäckerei setzt bei der langen Eltinger Einkaufsnacht auf Kooperation mit seinen Nachbarn. Er selbst hat fleißig gebacken und bietet neben süßen Kuchen viele deftige Varianten an, darunter Zwiebelkuchen, Kartoffelkuchen, Quiche und Spinatkuchen. Die Bewirtung der Cocktailbar überlässt er dagegen den Inhaberinnen vom Kepler’s-Cafe und für den musikalischen Part hat er den Musikverein Lyra Leonberg engagiert.

Auch das Leo-Center beteiligt sich am Event-Wochenende und begleitet die Kunden am Samstag bei ihrem Einkauf mit Pop, Swing, Schlager und italienische Klassiker in der swingenden Mall mit dem Pianisten und Bandleader Randy Lee Kay aus Vaihingen/Enz und der Sängerin Rita Orlando.