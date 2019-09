Jaguar-Raser-Prozess in Stuttgart Auftakt unter starken Sicherheitsvorkehrungen

Ein Crash mitten in der Stuttgarter Innenstadt, zwei junge Menschen sterben in den Trümmern ihres Wagens. Verantwortlich dafür: ein junger Mann, der seinen Sportwagen auf Touren bringen wollte. War es Mord? Das klärt nun ein Gericht in Stuttgart.