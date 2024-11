1 Passanten fanden die Frau bewusstlos am Unfallort vor. Foto: dpa/Stefan Puchner

Am Donnerstagabend wird eine Frau von einem Unbekannten angefahren und wird bewusstlos. Der Fahrer flüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Am Donnerstagabend wurde eine 45-jährige Fußgängerin in Leonberg angefahren und schwer verletzt, der unbekannte Fahrer flüchtete. Wie die Polizei mitteilte, wollte sie gegen 18.30 Uhr die Glemseckstraße an einer Ampel überqueren, als sie von einem Fahrzeug erfasst wurde.