1 Die Diebe haben die Pedelecs vermutlich von der Terrasse eines Wohnhauses gestohlen. Foto: dpa/Andreas Gebert

Am Dienstagabend werden in Leonberg-Eltingen zwei Pedelecs gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben.











Am Dienstag haben Unbekannte in Leonberg-Eltingen zwei Pedelecs gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, klauten die Täter die beiden Räder zwischen 22.30 Uhr und 23.45 Uhr in der Eugenstraße von der Terrasse eines Wohnhauses. Mutmaßlich stiegen die unbekannten Täter über den Gartenzaun des Grundstücks und entwendeten so die Pedelecs im Gesamtwert von rund 6000 Euro.