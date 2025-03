Leonberg: Einbrecher im Leonberger Industriegebiet unterwegs

1 Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in der Riedwiesenstraße in Leonberg-Ramtel mutmaßlich mehrere Büros aufgebrochen und durchwühlt. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Einbrecher ein Fenster ein und drangen in die Büros eines Firmengebäudes ein. Während es in diesem Fall unklar bleibt, ob etwas entwendet wurde, stahlen die Täter im benachbarten Unternehmen Bargeld aus einer aufgebrochenen Geldkassette. Es wird vermutet, dass es sich in beiden Fällen um die gleichen Täter handelt.