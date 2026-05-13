Leonberg: Die Raupen mit den gefährlichen Brennhaaren

In Leonberg ist bald wieder der Eichenprozessionsspinner unterwegs. Die Berührung kann für Menschen schmerzhaft sein. Allerdings kann man sich schützen.
Mit steigenden Temperaturen rechnet die Stadt auch in diesem Jahr mit dem Auftreten des Eichenprozessionsspinners im gesamten Leonberger Stadtgebiet. Die Raupen des Nachtfalters schlüpfen je nach Witterung im Mai und leben überwiegend auf Eichen. Um gesundheitliche Risiken für Bürgerinnen und Bürger zu minimieren, führt die Stadtverwaltung vorbeugende Bekämpfungsmaßnahmen durch.