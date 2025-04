Nach einer einjährigen Pause bringt der Zirkus Leo in Leonberg Kinder und Jugendliche auf die Bühne. Unter dem Motto „bunter vereint“ zeigen die jungen Künstler bei ihrem großen Comeback, was in ihnen steckt.

Nach einem Jahr Pause ist er endlich zurück: Beim Zirkus Leo begeistern wieder kleine Künstler das große Publikum in der Georgii-Halle in Leonberg. Passend zum Comeback steht das diesjährige Motto ganz im Zeichen des Miteinanders: „Bunter vereint – der Zirkus ist zurück“.

Doch bevor der große Auftritt über die Bühne gehen kann, muss erst einmal geprobt werden. Schon beim Betreten der Halle ist die besondere Atmosphäre spürbar: Es wuselt, lacht und probt an allen Ecken. 25 Kinder trainieren voller Eifer in drei kreativen Gruppen – Fahrzeuge, Akrobatik und Zauberei. „Es ist ein absoluter Selbstläufer“, erzählt Yvette Prudlik, Leiterin des Kidz Leonberg. „Viele Kinder sind dieses Jahr zum ersten Mal dabei, aber trotzdem hatte niemand Scheu, sich auszuprobieren. Alle machen mit viel Spaß und Mut mit. Das ist einfach schön zu sehen.“

Auch Kinder und Jugendliche der Wohngruppe Steingraben aus Herrenberg nehmen an der Aufführung teil. In nur zwei Tagen bereiten sie sich auf ihren Auftritt vor, bei dem sie zeigen können, was in ihnen steckt. Dabei geht es nicht nur um artistische Kunststücke, sondern auch um Teamgeist, Selbstvertrauen und den Mut, vor Publikum zu stehen. Am Mittwoch, den 16. April um 16 Uhr heißt es dann: Manege frei für Familie, Freunde und alle, die Lust haben, sich verzaubern zu lassen.

Ein Blick über den eigenen Tellerrand

„Für die Kinder ist der Zirkus eine tolle Möglichkeit, mal aus ihrem gewohnten Umfeld herauszukommen und andere Kinder aus Leonberg kennenzulernen – Kinder, denen sie sonst vielleicht nie begegnet wären“, erklärt Yvette. Und genau das macht den Zirkus Leo besonders: Er schafft Raum für Begegnung, fördert Selbstvertrauen und öffnet neue Perspektiven.

Veranstaltet wird der Zirkus Leo vom Kinder- und Jugendhilfezentrum (Kidz) Leonberg. Das Kidz ist Teil der Jugendhilfe Waldhaus, einem der größten Träger der Jugendhilfe im Kreis Böblingen. Seit zehn Jahren begleitet das Team am Standort Leonberg bis zu 16 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren sowie ihre Familien. Viele der Familien befinden sich in herausfordernden Lebenssituationen. Das Kidz bietet individuelle Förderung, praktische Unterstützung und viel Engagement, um den Kindern und ihren Familien zu helfen, ihren Alltag besser zu bewältigen.

Seit 2007 ist der Zirkus ein fester Bestandteil im Jahresprogramm des Kidz. Auch wenn es durch Corona und die Neugestaltung des Zentrums im vergangenen Jahr zu Unterbrechungen kam, bleibt die Zirkuswoche ein Highlight für alle Beteiligten. Sie bietet den Kindern nicht nur eine Bühne, sondern auch die Möglichkeit, ihre Ängste zu überwinden und sich in einer kreativen, unterstützenden Gemeinschaft weiterzuentwickeln.

Wer sich den Auftritt anschauen möchte, ist herzlich eingeladen: Der Zirkus Leo findet am Mittwoch, den 16. April um 16 Uhr in der Georgii-Halle, Gerhart-Hauptmann-Straße 4 in Leonberg statt.