Leonberg: Auto mit Sekundenkleber beschmiert

Unbekannte Täter haben in Leonberg-Eltingen einen geparkten Opel mit Sekundenkleber beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.











Unbekannte Täter haben in Leonberg-Eltingen ein geparktes Auto mit Sekundenkleber beschädigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, beschmierten die Täter die Fahrerseite eines in der Kreuzstraße nahe der Wilhelmstraße abgestellten Opel. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 17.00 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel.: 71 52/60 50 oder per E-Mail an: leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.