Leonberg: Aus zwei mach eins: Lewa baut seinen Standort aus
1
Bislang werden die Werksflächen von Lewa durch die Ulmer Straße getrennt. Foto: Lewa

Der Pumpenhersteller sichert die Zukunft des Leonberger Standortes und kauft der Stadt Teile der Ulmer Straße ab. Entstehen soll ein rund 50 000 Quadratmeter großes Werksareal.

Schon seit 2021 verfolgt die Lewa GmbH, führender Hersteller für industrielle Pumpen, Systeme und Dosieranlagen, den Plan, ein großes Werksgelände im Leonberger Stadtteil Ramtel zu errichten. Bislang werden die beiden Werksflächen durch die Ulmer Straße getrennt. Kurz vor dem Jahreswechsel dann das Finale: Lewa und die Stadt Leonberg haben den Kaufvertrag für einen Teil der Ulmer Straße unterzeichnet.

 

Mit diesem Schritt werde ein bedeutendes Projekt für die Entwicklung des Unternehmensstandorts erfolgreich abgeschlossen, heißt es seitens des Unternehmens. „Mit diesem Vertragsabschluss schaffen wir die Grundlage für eine moderne, zukunftsfähige Werksfläche und setzen ein klares Zeichen für die Zukunft von Lewa am Standort Leonberg“, erklärt Lewa-Geschäftsführer Martin Fiedler.

Unsere Empfehlung für Sie

Leonberger Weltmarktführer: Lewa wechselt erneut den Eigentümer

Leonberger Weltmarktführer Lewa wechselt erneut den Eigentümer

Der japanische Mutterkonzern Nikkiso will sich unter anderem vom Leonberger Unternehmen trennen. Dort arbeiten derzeit 540 Menschen.

Die Baumaßnahmen für das fortan zusammenhängende, rund 50 000 Quadratmeter große Werksareal, sind auf ein Jahr angesetzt. Geplant sind eine neue Umgehungsstraße um das Lewa-Gelände, ein Anwohnerparkplatz und eine neue Ausfahrt an der Göppinger Straße.

 