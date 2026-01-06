1 Bislang werden die Werksflächen von Lewa durch die Ulmer Straße getrennt. Foto: Lewa

Der Pumpenhersteller sichert die Zukunft des Leonberger Standortes und kauft der Stadt Teile der Ulmer Straße ab. Entstehen soll ein rund 50 000 Quadratmeter großes Werksareal.











Schon seit 2021 verfolgt die Lewa GmbH, führender Hersteller für industrielle Pumpen, Systeme und Dosieranlagen, den Plan, ein großes Werksgelände im Leonberger Stadtteil Ramtel zu errichten. Bislang werden die beiden Werksflächen durch die Ulmer Straße getrennt. Kurz vor dem Jahreswechsel dann das Finale: Lewa und die Stadt Leonberg haben den Kaufvertrag für einen Teil der Ulmer Straße unterzeichnet.