Nach riskantem Überholmanövers eines Lasters: Mehrere Autos prallen aufeinander















Massenkarambolage auf der A 8 bei Leonberg: Der Fahrer eines Lastwagens mit Anhänger wollte am Dienstag um 10 Uhr zwischen Leonberg-West und Rutesheim zum Überholen von der mittleren auf die linke Spur wechseln.

Vermutlich übersah er einen VW mit Anhänger, der auf der linken Spur unterwegs war. Dessen 52-jähriger Fahrer musste stark bremsen. Der Unbekannte im Laster fuhr auf die mittler Spur zurück machte sich aus dem Staub.

Einem 36-jähriger Mercedes-Fahrer, der hinter dem VW war, gelang es ebenfalls, noch anzuhalten. Ein 20 Jahre alter Jeep-Fahrer hingegen, der von hinten angefahren kam, bemerkte die beiden stehenden Fahrzeuge vor sich wohl zu spät, krachte drauf und schob den Mercedes gegen das VW-Anhänger-Gespann.

Hinter diesem Unfall hielt eine 42 Jahre alte Dacia-Fahrerin an, was wiederum ein 48-jähriger VW Golf-Fahrer vermutlich übersah und in der Folge in das Heck des Dacia prallte. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 15 000 Euro. Keines der Autos musste abgeschleppt werden.

Die Polizei, Telefon 0711 / 6 86 90, sucht Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Laster mit Anhänger machen können.