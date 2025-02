Rund um das tischgroße Tablet hat sich eine Gruppe junger Leute versammelt. Sie spielen „Mensch ärgere dich nicht“ auf einem riesigen Flachbildschirm mit Internetzugang. Die Stimmung ist gelöst, jeder will als erster mit dem Würfeln drankommen. Aber ein roter Ring zeigt genau an, wer an der Reihe ist. Dann erst darf der elektronische Würfel in Gang gesetzt werden.

„Baustein für digitale Teilhabe“

Digitale Teilhabe für Menschen mit starken Beeinträchtigungen und hohem Unterstützungsbedarf, das will Atrio Leonberg fördern. „Ein Baustein für die digitale Teilhabe, die nur über Spenden finanziert werden kann, ist der Care Table“, erklärt Atrio-Vorstand Markus Metz. Das riesige Tablet ist speziell für die Bedürfnisse von Senioren und Menschen mit Behinderungen entwickelt worden. Mit einem ergonomisch anpassbaren Touchscreen, der in Höhe und Neigung verstellbar ist, und sehr großen Symbolen ist er auch für Menschen mit starken motorischen Einschränkungen bedienbar. Immerhin fast 9000 Euro kostet das Spezial-Tablet.

Es wurde gespendet von der Mercedes-Benz Group ProCent-Initiative. Ingo Lechler, Mitarbeiter bei Mercedes in Sindelfingen, hat diese Förderung beantragt. Mitarbeiter bei Mercedes-Benz spenden jeden Monat die Cent-Beträge ihres Netto-Entgelts für einen guten Zweck. Die Gesamtspende der ProCent-Initiative setzt sich zur einen Hälfte aus den Beträgen der Beschäftigten und zur anderen Hälfte aus dem Unternehmensbeitrag zusammen. Im Jahr 2024 waren es insgesamt rund 1,4 Million Euro.

Für Atrio ist es das zweite Tablet. Ein erstes Gerät konnte dank einer Spende der „Aktion Mensch“ bereits im vergangenen Jahr angeschafft werden, es ist am Atrio-Standort in Höfingen in Aktion. Der Care Table wurde zunächst von allen vier Fördergruppen getestet, um zu sehen, wie es bei den Klienten ankommt. Alle waren begeistert. Das neue Gerät wird bei Atrio im Leonberger Ramtel eingesetzt. Und dank einer weiteren Spende über 3000 Euro des Ingenieurbüros Zeeb + Frisch aus Kirchentellinsfurt ist der Grundstein zur Finanzierung eines dritten Care Tables gelegt. Ziel ist es, allen vier Fördergruppen ein solches Tablet anzuschaffen. „Weitere Spenden für diesen Zweck sind daher immer willkommen“, so Markus Metz.

Speziell entwickelte Apps gehen auf die Bedürfnisse der Zielgruppe ein. Die Bedienung ist einfach und der Schwierigkeitsgrad kann an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden. Das Tablet ermöglicht es Nachrichten zu sehen, beim Stuhl-Yoga mitzumachen oder den Umgang mit Geld zu lernen und vieles mehr. Besonders viel Spaß bringen aber die Spiele, wie zum Beispiel „Mensch ärgere dich nicht“ oder auch das Geräusche raten. Auch Video-Telefonate mit Familie und Freunden sind möglich.

Umfassende und individuelle Unterstützung

Atrio ist ein diakonischer Unternehmensverbund, der Menschen mit Behinderung umfassend und individuell unterstützt, im Arbeitsleben, in Fördergruppen, im Wohnen und in der Freizeit. In den Fördergruppen erhalten behinderte Menschen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder nicht mehr in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten können, eine Tagesstruktur. Dabei ist die Woche durchgeplant. Montags geht es zum Einkaufen, Dienstags wird gebastelt, am Mittwoch steht Kochen oder Musik auf dem Programm, am Donnerstag ist Wellnesstag und am Freitag gibt es eine Märchenrunde. Und dazwischen kann dank des Tablets die Welt des Internets entdeckt werden.