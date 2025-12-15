Der Spezialmarkt in der Stadthalle zieht Sammler ebenso an wie Liebhaber von Action und Horror.
Schon bevor die Stadthalle am Samstagmorgen ihre Türen öffnet, stehen Dutzende Menschen Schlange, um als erste zum „Flohmarkt für Filme“ zu kommen, wie Organisator Sascha Kleist diese Veranstaltung „für einen Laien“ erklärt. 25 Händler, private wie professionelle, bieten eine große Menge Filme aller möglichen Genres an. Die Schwerpunkte liegen unübersehbar auf Action und Horror, viele davon aus den 1970er und -80er Jahren. Weil etliche der Filme erst ab 18 freigegeben sind, haben Jüngere keinen Zugang zur Filmbörse, was angesichts mancher Titel und deren optischer Aufmachung verständlich ist, selbst wenn es dort ebenfalls den Hobbit in 3-D gibt oder „Tanze mit mir in den Morgen“ mit Rex Gildo und Udo Jürgens.