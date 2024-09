Polizei- und Feuerwehreinsatz in Leonberg: 25-Jähriger randaliert mit Feuerlöscher im Jobcenter

1 Die Feuerwehr und die Polizei mussten anrücken, weil ein Mann im Jobcenter mit einem Feuerlöscher um sich sprühte. Foto: dpa/Marijan Murat

Am Freitagmorgen betritt ein 25-Jähriger trotz Hausverbot das Leonberger Jobcenter und löst dort einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus, weil er einen Mitarbeiter mit einem Feuerlöscher besprüht.











Am Freitagmorgen hat ein 25-Jähriger im Jobcenter und der Agentur für Arbeit in Leonberg einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hat der Mann das Gebäude in der Eltinger Straße um kurz nach neun Uhr betreten, woran ihn ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hindern wollte, weil er Hausverbot hat. Daraufhin besprühte der 25-Jährige den Mitarbeiter und das Gebäude mit einem Feuerlöscher.