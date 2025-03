Leonardo DiCaprios Freundin: Vittoria Ceretti gibt seltene Kommentare über ihre Beziehung

Kennt das Model überhaupt "Titanic", den bekanntesten Film von Leonardo DiCaprio (50)? In einem Interview mit der französischen "Vogue" hat seine Undercover-Freundin Vittoria Ceretti (26) zum ersten Mal seit der ersten amourösen Gerüchte im August 2023 über ihre Beziehung zu dem Schauspieler gesprochen.

In der April-Ausgabe gab das italienische Model einen seltenen Einblick in ihre angebliche Partnerschaft mit dem Oscar-Preisträger, der von der diskreten Italienerin nicht namentlich erwähnt wird. Sie berichtet dafür aber, wo sie ihren Freund kennengelernt hat. "In Mailand. Aber ich ziehe es vor, nicht ins Detail zu gehen", verrät Ceretti. Eine Zurückhaltung, die der Hollywoodstar so an ihr schätzt?

Ob sie den berühmtesten Film ihres Freundes je gesehen hat, fragt das Modemagazin. "Es ist ein ikonischer Film", betont das Model. Apropos Bekanntheit: Ceretti spricht auch über das Risiko, für die Beziehung zu dem "sehr, sehr berühmten Schauspieler", wie das Magazin ihn nennt, mehr anerkannt zu werden als für die eigene Karriere.

"'Freundin von' zu sein, kann extrem nervig sein"

"Sobald man in einer Beziehung mit jemandem ist, der eine größere Fangemeinde hat als man selbst, wird man zur 'Freundin von' oder zum 'Freund von', um genau zu sein. Und das kann extrem nervig sein", so die Italienerin über die Schattenseiten einer Promi-Beziehung. "Plötzlich sprechen die Leute über dich als die Freundin von so-und-so, die die Ex von so-und-so war. Es ist also nicht schön, wenn man denkt, dass man nicht lieben kann, wen man will, nur weil die Leute einem ein Etikett anheften."

Aber es sei ein Umstand, an den man sich gewöhnt: "Das ist etwas, das man lernt. Wenn das, was man erlebt, echt ist, wenn man weiß, dass man sich liebt, dann gibt es keinen Grund, beunruhigt zu sein. Denn Liebe schützt und gibt Vertrauen."

Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti haben sich seit den ersten Paarbildern 2023 über ihre Beziehung bedeckt gehalten. Sie wurden jedoch diverse Male an verschiedenen Orten gesichtet: händchenhaltend in New York, auf seiner Yacht vor Sardinien im letzten August und Ende Dezember 2024 im Urlaub in St. Barts.