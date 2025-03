Leonardo DiCaprio: : Luke Perry hat mich sofort beeindruckt

1 Luke Perry hatte einen prominenten Fan: Leonardo DiCaprio (r.). Foto: [M] action press / Kathy Hutchins / Action Press / Dave Starbuck / Future Image

Leonardo DiCaprio hat in einer neuen Dokumentation über sein Treffen mit Luke Perry gesprochen. Der Oscarpreisträger gibt zu, dass er von dem 2019 verstorbenen Schauspieler völlig beeindruckt war, als sie gemeinsam am Set von "Once Upon a Time in Hollywood" arbeiteten.











In der neuen Dokumentation "I Am Luke Perry" erinnert sich auch Leonardo DiCaprio (50) an seine erste Begegnung mit dem 2019 verstorbenen Schauspieler Luke Perry (1966-2019). Der Hollywood-Megastar war von dem Treffen am Set von "Once Upon a Time in Hollywood" (2019) sehr beeindruckt.