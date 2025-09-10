Leonardo DiCaprio, Billie Eilish...: Oasis rocken die USA: Diese Weltstars geben sich die Ehre

Bei den Oasis-Konzerten in den USA standen nicht nur Liam und Noel Gallagher im Mittelpunkt. Vor allem in Los Angeles wurden zahlreiche Stars gesichtet, darunter Leonardo DiCaprio.
Auf ihrer Reunion-Tour haben Oasis fünf Konzerte in den USA gegeben. Das Live-Comeback ließen sich auch einige Promis nicht entgehen. Besonders die beiden Auftritte im Rose Bowl Stadium in Los Angeles zogen große Namen an. Leonardo DiCaprio zeigte sich laut "Daily Mail" am ersten Abend mit seiner Partnerin Vittoria Ceretti. Auch Schauspielerin Salma Hayek und Sängerin Rita Ora genossen die Musik, wie in einer Instagram-Story von Ora zu sehen war. Ehemann Taika Waititi begleitete sie.