15 The Queen’s Gallery, Buckingham Palace zeigt „Leonardo da Vinci: A Life in Drawing“. Foto: Patricia Sigerist

Außergewöhnlicher Kunstfund wird in „The Queen’s Gallery“ im Buckingham Palace in London gezeigt.

London - Bei den Vorbereitungen der Ausstellung „Leonardo da Vinci: A Life in Drawing“ anlässlich des 500. Todestages des Renaissance-Meisters, fiel Martin Clayton, Leiter der Abteilung für Drucke und Zeichnungen der königlichen Kunstsammlung, Royal Collection Trust von Großbritannien, ein Porträt auf, dass dem bislang einzigen bekannten Leonardo-Porträt von Leonardos-Schüler Francesco Melzi ähnelt.

Skizze, die Leonardo da Vinci zeigt

Für Clayton und die Kunstwelt ein Sensationsfund „In der Zeichnung ist er 65 Jahre alt und wirkt etwas melancholisch und ermattet“, so Clayton. Die Zeichnung ist eines von nur zwei erhaltenen Porträts des großen Künstlers. Während der Recherche für die Ausstellung „Leonardo da Vinci: A Life in Drawing“ identifizierte Clayton, die Skizze als eine Studie von Leonardo, die ein Assistent kurz vor dem Tod des Meister anfertigte. Das einzige andere zeitgenössische Bild von Leonardo ist von seinem Schüler Francesco Melzi und wurde ungefähr zur gleichen Zeit produziert.

Seit mehr als 65 Jahren ist es die weltweit größte stattfindende Ausstellung dieser Art

Diese Entdeckung wird nun in The Queen’s Gallery, Buckingham Palace in London bis 13. Oktober 2019 zu sehen sein. Um die 550 von Leonardos Zeichnungen wurden seit seinem Tod als Gruppe zusammengehalten und befinden sich seit dem 17. Jahrhundert in der königlichen Sammlung Windsor Castle. 200 dieser Zeichnungen werden jetzt in The Queen’s Gallery, Buckingham Palace der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die weltweit größte da Vinci-Sammlung der Royal Collection, einst von Charles II. erworben, bietet einen beispiellosen Einblick in Leonardos Schaffen. Es sind auch Skizzen, Pläne oder Notizen aus dem riesigen Spektrum eines Genies ausgestellt. Wie zum Beispiel Leonardos Studien zum Wandgemälde „Das Abendmahl“. Seit mehr als 65 Jahren ist es die weltweit größte stattfindende Ausstellung dieser Art. Unsere Fotografin Patricia Sigerist zeigt in einer Bildergalerie ihre Eindrücke. Da mit einem großen Interesse gerechnet wird, sollte man sich die Eintrittskarten schon vorab über das Internet besorgen. Mehr Information findet man unter www.rct.uk.