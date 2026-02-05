In den USA ein Superstar, hierzulande wenig bekannt: NHL-Profi Leon Draisaitl wird neben Skispringerin Katharina Schmid für das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 die deutsche Fahne tragen.
Die Entscheidung ist gefallen: Skispringerin Katharina Schmid (29) und Eishockey-Superstar Leon Draisaitl (30) werden das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 anführen, gab der Deutsche Olympische Sportbund gestern bekannt. Gerade NHL-Profi Draisaitl dürfte hierzulande nur wenigen ein Begriff sein, obwohl der 30-Jährige der erfolgreichste deutsche Eishockeyspieler der bisherigen Geschichte der nordamerikanischen Profiliga ist.