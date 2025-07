1 NHL-Star Leon Draisaitl Foto: Federico Gambarini/dpa/Federico Gambarini

Draisaitl und McDavid zählen zu den besten Spielern in der NHL, der Deutsche bekommt von einem US-Sender sogar einen Award. Mit seinem Kumpel zockt er gegen Amateure – und verliert.











Leon Draisaitl ist in den USA mit einem ESPY Award als bester Spieler der NHL ausgezeichnet worden – und hat am selben Tag in einer Feierabend-Partie mit Kumpel Connor McDavid gegen Amateure verloren.