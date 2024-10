Leolino in Leonberg: Ein Paradies für Kleinkinder auf dem Bosch-Campus

Leolino in Leonberg

Die Kitaräume müssen erst mal warmgespielt werden. Foto: Simon Granville

1200 Quadratmeter innen und 500 Quadratmeter draußen stehen bis zu 70 Kindern in der neuen Betriebskita in Leonberg zur Verfügung. Eine Top-Küche mit Haus-Koch gehört dazu. Was noch?











Noch ist der Eingang zum Kinderhaus auf dem neuen Bosch-Campus an der Leonberger Poststraße schwer zu finden, zumindest für ortsunkundige Besucher. 70 Kinder im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren können in der Einrichtung aufgenommen werden, 35 Plätze sind für Bosch-Kinder reserviert, 35 können von der Stadt für Kinder vergeben werden, die in Leonberg wohnen.