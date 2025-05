Leo XIV. stoppt Lily Collins: Nach Papst-Wahl: Emily in Paris stoppt die Dreharbeiten

1 Papst Leo XIV. bremst "Emily in Paris" mit Lily Collins aus. Foto: Netflix / ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images

Rom statt Paris: Der neue Schauplatz sorgt bei den Dreharbeiten zur fünften Staffel von "Emily in Paris" für eine ungewöhnliche Unterbrechung. Wegen der Wahl von Robert F. Prevost zum neuen Papst müssen Lily Collins und Co. einige Szenen nachdrehen.











Die fünfte Staffel von "Emily in Paris" spielt bekanntlich nicht nur in der französischen Hauptstadt, sondern auch in Rom. Genau dort kam es jetzt zu einer Drehunterbrechung, wie sie wohl nur an diesem besonderen Ort möglich ist. Wie ein Insider dem US-Magazin "Us Weekly" verriet, sorgen Hubschrauber von Fernsehsendern, die über der Heiligen Stadt kreisen, für massive Probleme am Set der beliebten Netflix-Serie.