Stolz auf den „König der Athleten“

Leichtathletik-Trainer Hans-Joachim Budach förderte und formte Leo Neugebauer bei der LG Leinfelden-Echterdingen – und traut dem Zehnkampf-Weltmeister nun auch Olympia-Gold zu.
lhr letztes Treffen liegt schon ein Weilchen zurück. Ende Dezember, bei einer Talkveranstaltung unserer Zeitung im Café Gottlieb in Bad Cannstatt, haben Leo Neugebauer (25) und Hans-Joachim Budach (77) in Erinnerungen geschwelgt, über die Silbermedaille gesprochen, die der Zehnkämpfer im Sommer zuvor bei den Olympischen Spielen in Paris gewonnen hatte, und auch nach vorne geblickt: auf die WM 2025 in Tokio. Dort holte Leo Neugebauer am Sonntag den Titel, er ist nun der König der Leichtathleten – was auch seinen Jugendtrainer und wichtigsten Förderer berührt. „Es ist unfassbar, was Leo leistet“, sagt Hans-Joachim Budach, „es erfüllt mich mit Stolz.“ Weil dieser Triumph keine Selbstverständlichkeit war. Sondern hart erarbeitet.