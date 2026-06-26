Leo Neugebauer: Auch der König der Athleten ist begeistert von Deniz Undav

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer (VfB Stuttgart) kämpft an diesem Wochenende beim Meeting in Ratingen gegen die Hitze – und hat auch die Fußball-WM im Blick.
Leo Neugebauer erlebt einen heißen Sommer, und das hat nicht nur mit den Temperaturen zu tun. Erst startete der Zehnkampf-Weltmeister Ende Mai in Götzis, an diesem Wochenende steht das Meeting in Ratingen an, Mitte August will er in Birmingham erstmals EM-Gold holen. Drei Wettkämpfe innerhalb von zweieinhalb Monaten hat Leo Neugebauer noch nie bestritten, und trotzdem findet er Zeit, auch noch die Fußball-WM zu verfolgen – mit einem besonderen Blick auf seine Vereinskollegen.