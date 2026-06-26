Leo Neugebauer: Auch der König der Athleten ist begeistert von Deniz Undav

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer (VfB Stuttgart) kämpft an diesem Wochenende beim Meeting in Ratingen gegen die Hitze – und hat auch die Fußball-WM im Blick.

Leo Neugebauer erlebt einen heißen Sommer, und das hat nicht nur mit den Temperaturen zu tun. Erst startete der Zehnkampf-Weltmeister Ende Mai in Götzis, an diesem Wochenende steht das Meeting in Ratingen an, Mitte August will er in Birmingham erstmals EM-Gold holen. Drei Wettkämpfe innerhalb von zweieinhalb Monaten hat Leo Neugebauer noch nie bestritten, und trotzdem findet er Zeit, auch noch die Fußball-WM zu verfolgen – mit einem besonderen Blick auf seine Vereinskollegen.

Der Leichtathletik-Champion, der vergangene Woche seinen 26. Geburtstag gefeiert hat, ist aktuell der einzige amtierende Weltmeister vom VfB Stuttgart. Aber das muss ja nicht so bleiben. Nachdem er sich sehr über den Einzug seines Clubs, von dessen Kickern er schon immer großer Fan war, in die Champions League gefreut hat, schaut Leo Neugebauer nun gespannt darauf, wie sich die VfB-Profis bei der WM in Nordamerika schlagen. „Es macht mich stolz, dass sie dort ihre Klasse zeigen“, sagt der Zehnkämpfer, der vor allem von Deniz Undav beeindruckt ist: „Was er leistet, ist verrückt. Es freut mich sehr für ihn.“ Und trotzdem verliert Leo Neugebauer seine eigenen Ziele natürlich nicht aus den Augen.

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Leo Neugebauer hat „Bock auf einen coolen Wettbewerb“

Vom 10. bis zum 16. August findet im britischen Birmingham die Leichtathletik-Europameisterschaft statt, mittendrin im Zeitplan ist der Zehnkampf – und der Mann, der bei der LG Leinfelden-Echterdingen groß wurde, gilt als einer der großen Titelfavoriten. Das Meeting in Ratingen an diesem Samstag und Samstag ist die perfekte Standortbestimmung. „Ich freue mich mega darauf, dort erstmals überhaupt dabei zu sein“, sagt Leo Neugebauer, der nicht oft in Deutschland startet, „ich habe Bock auf einen coolen Wettbewerb.“ In größter Hitze.

Zu Gast bei der Formel 1 in Monaco: Leo Neugebauer Foto: imago/DeFodi Images

Am Wochenende werden auch im Kreis Mettmann in Nordrhein-Westfalen extreme Temperaturen herrschen. Die Veranstalter haben ein umfassendes Hitzeschutzkonzept erstellt – alle Kühlwesten, Kühltruhen, Wasserbecken und Vorräte an Sonnenmilch, die aufzutreiben waren, sind vor Ort. Zuschauer dürfen, was sonst nicht erlaubt ist, so viele Getränke mitbringen, wie sie möchten. Für die Athletinnen und Athletinnen gibt es mehr Schattenplätze, extra Kälteduschen, Ventilatoren. „Ich bin Hitze aus Texas vielleicht besser gewohnt als andere“, sagt Leo Neugebauer, der in Austin lebt und trainiert, „aber letztlich ist es für alle gleich. Man muss viel essen und trinken und ausreichend Elektrolyte zuführen. Wenn man da einmal ein bisschen ins Defizit kommt, dann kann es einem schon richtig in den Hintern beißen.“ Und das würde nicht in den Plan passen.

Leo Neugebauer: Der Fokus gilt der WM

Wie immer hat sich Leo Neugebauer, der mit 8961 Zählern den deutschen Rekord hält, nicht vorgenommen, irgendeine bestimmte Punktzahl zu erreichen. Dafür kann in einem Zehnkampf viel zu viel passieren. Ein Ziel gibt es für Ratingen aber trotzdem. „Ich will“, sagt der VfB-Athlet, der zuletzt im österreichischen Götzis mit 8730 Punkten Rang zwei hinter dem Schweizer Simon Ehammer (8778) belegte, „im Wettkampf-Flow bleiben.“ Um sich danach mit einem guten Gefühl auf die EM fokussieren zu können.

Im Vergleich zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris, wo er Silber holte, und der WM 2025 in Tokio hat er einen immensen Vorteil: Er weiß nun, wie es ist, einen großen Titel zu gewinnen. WM-Gold hat zwar nicht das Leben von Leo Neugebauer verändert, er ist der lockere Spaßvogel geblieben, der er schon vorher war („Es ist echt nervig, dass ich danach zu so vielen Partys eingeladen worden bin“). Aber dieser Sieg verschafft ihm eine neue, einfachere Ausgangslage. „Weltmeister zu werden, war ein riesengroßes Ziel auf meiner Bucketlist“, erklärt der König der Athleten, „das habe ich erreicht. Der Druck ist nun viel niedriger.“

Das kommt einem Sportler, der die Dinge gerne locker nimmt, natürlich entgegen. Weil so ein Titel die Bestätigung ist, vieles richtig gemacht zu haben. Auch im Training. Zuletzt hat sich Leo Neugebauer im österreichischen Hauptquartier von Red Bull und in Leverkusen vorbereitet, nach Götzis stand das Feintuning auf der Agenda, zum Beispiel im Diskuswurf, wo es noch Luft nach oben gab: „In dieser Disziplin lief es im Training fantastisch.“ Ob das auch für den Rest seiner Saison gilt? Wird sich so richtig erst bei der EM zeigen. Denn in Ratingen geht es zuvorderst darum, den Kampf gegen die Hitze zu gewinnen. Und anschließend wird Leo Neugebauer erneut den VfB-Kickern im deutschen Nationalteam die Daumen drücken. Am Montag steht deren Traum, Weltmeister zu werden, im Sechzehntelfinale auf dem Spiel. Was für ein heißer Sommer!