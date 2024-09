Auch dieses Jahr kann man beim 23. Leo-Motor Classic in der Leonberger Altstadt viele interessante Oldtimer bewundern. Dazu gibt es wieder einen verkaufsoffenen Sonntag.

Es ist aus dem Veranstaltungskalender der Stadt Leonberg nicht mehr wegzudenken: Immer zum Ende des Septembers steht das Oldtimertreffen Leo-Motor Classic auf dem Programm, immer verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag in der Altstadt. Am Sonntag, 22. September, ist es wieder soweit.

Seit 1997 veranstaltet die Werbegemeinschaft Faszination Altstadt die Leo-Motor Classic, das Oldtimertreffen auf dem Leonberger Marktplatz. Es wurde einst von Dieter Schmauder, der damals den Vorsitz in der Werbegemeinschaft innehatte, aus der Taufe gehoben. Schon zu Beginn wurde er von Tony Hatter und seiner Frau Vlasta unterstützt, die der Veranstaltung über all die Jahre die Treue gehalten haben.

Ein verkaufsoffener Sonntag zum Oldtimertreffen

Während der Coronapandemie ist die Leo-Motor Classic ausgefallen, sodass in diesem Jahr nun das 26. Oldtimertreffen ansteht. Dazu hat Carsten Neugebauer, Vorstandsvorsitzender des Vereins der Bosch-Oldtimer-Schrauber, eine besondere Tour ausgearbeitet. Wie in den vergangenen Jahren ist eine Rundfahrt von rund 90 Kilometer geplant. Zur Ermittlung der erfolgreichsten Teilnehmer müssen diese wieder Fragen beantworten. Autos und Motorräder werden separat gewertet. Außerdem ist dieses Mal ein „Haute-Couture-Sonderpreis“ ausgelobt: Damit wird originelle und/oder originalgetreue Bekleidung prämiert.

Die Teilnehmer der Leo-Motor Classic treffen sich um 10 Uhr auf dem Marktplatz, wo sie die Fahrtunterlagen ausgehändigt bekommen. Ab 11 Uhr werden die Fahrzeuge vorgestellt und die Ausfahrt beginnt. Gegen 15 Uhr kommen die Oldtimer zurück. Um 16 Uhr ist die Siegerehrung vorgesehen. Die Gewinner können sich auf Gutscheine der Altstadt-Geschäfte freuen. Für Unterhaltung auf dem Marktplatz sorgt der Jazzclub Leonberg unter Frithjof Gänger mit bekannten Musikern.

Ein „Haute-Couture-Sonderpreis“ ist ausgelobt

Die Läden in der Leonberger Altstadt öffnen zum Oldtimertreffen von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und laden zum Bummeln, Genießen und Einkaufen ein. Angebote und Aktionen erwarten die die Besucherinnen und Besucher in den verschiedenen Geschäften der Werbegemeinschaft. Die Gastronomen der Altstadt kümmern sich um das leibliche Wohl – und das bereits am Vormittag. Bei der Leonberger Stadtkirche findet zeitgleich wieder das Kirchplatzfest statt.

Anmeldebögen finden sich unter www.leonberg-altstadt.de/veranstaltungen/anmeldung. Die Teilnahmegebühr beträgt 45 Euro. Anmeldungen zum Oldtimertreffen sind auch am Veranstaltungstag, 22. September, noch möglich. Die Verantwortung für die Fahrzeuge tragen die Eigentümer.