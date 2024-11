Leo DiCaprio: Abseits der Kamera liebt er die Umwelt und junge Frauen

Leonardo DiCaprio (50), der schon als Teenager weltberühmt wurde, zählt unzweifelhaft zu den bekanntesten Filmstars des Planeten. Doch neben Auftritten in modernen Klassikern wie "Titanic", "The Wolf of Wall Street" oder "Once Upon a Time in Hollywood" macht DiCaprio schon seit über 25 Jahren durch seinen Umweltaktivismus von sich reden - und sorgt daneben mit seinem Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen, da er bis vor Kurzem angeblich keine Partnerin gehabt haben soll, die älter als 25 Jahre war.

Leonardo DiCaprio Foundation, UN-Friedensbotschafter und Dokumentarprojekte

Schon im Jahr 1998, kurz nach dem Welterfolg mit "Titanic" - und möglicherweise auch unterstützt durch Millioneneinnahmen aus diesem Film -, gründete DiCaprio die "Leonardo DiCaprio Foundation". Sie hat nach eigenen Angaben über 100 Millionen US-Dollar für unzählige Umweltprojekte überwiesen. Laut des britischen "Guardian" zählt dazu etwa der Schutz von Tigern in Nepal oder die Wiederherstellung von Küsten in Somalia und Brasilien.

Im Jahr 2014 wurde DiCaprio von den Vereinten Nationen zum Friedensbotschafter ernannt. In New York hielt er eine mitreißende, viel Aufsehen erregende Auftaktrede auf dem UN-Klimagipfel.

Auch in seinem eigentlichen Metier hat sich DiCaprio für die Umwelt und den Kampf gegen den Klimawandel starkgemacht. So produzierte er 2007 den Dokumentarfilm "11th Hour - 5 vor 12" über den weltweiten Klimawandel. In dem Werk fungiert der Hollywoodstar auch als Erzähler - ebenso wie bei "Before the Flood" (2016) und "Ice on Fire" (2019) über verschiedene Aspekte des menschengemachten Klimawandels. Weitere Projekte wie "Cowspiracy" oder "The Loneliest Whale: The Search for 52" produzierte DiCaprio.

"Es gibt nicht ein paar Stunden am Tag, in denen ich nicht darüber nachdenke. Es ist dieses langsame Brennen. Es geht nicht darum, dass nächste Woche Außerirdische auf unserem Planeten einfallen und wir aufstehen und kämpfen müssen, um unser Land zu verteidigen, sondern es ist diese unausweichliche Sache, und sie ist so erschreckend", erklärte der Star selbst einmal gegenüber "Rolling Stone" seine Gedanken zum Klimawandel.

Hier und dort wird jedoch auch Kritik an DiCaprios Umweltaktivismus laut. So berichtete der britische "Independent" etwa im Jahr 2016, dass der Hollywoodstar in einem Privatjet über 12.000 Kilometer weit vom Filmfestival in Cannes nach New York und wieder zurückgeflogen sei, um eine Auszeichnung zum Thema Klimawandel entgegenzunehmen.

Leonardo DiCaprio und seine 25-jährigen Partnerinnen

DiCaprio gehört unzweifelhaft schon seit Jahrzehnten zu den größten Filmstars des Planeten. Dass die Öffentlichkeit daher an seinem Liebesleben überaus interessiert ist, sollte niemanden überraschen. Schon seit Jahren sorgt in dieser Hinsicht die Beobachtung für nicht gerade schmeichelhafte Schlagzeilen, dass DiCaprio immer älter wird, während seine wechselnden Freundinnen im selben Alter bleiben.

Auf Messageboards und in sozialen Netzwerken kam hierfür nach der Trennung des Stars von seiner langjährigen Partnerin Camila Morrone (27) im Jahr 2022 sogar der Begriff "Leo's Law" (auf Deutsch: "Leos Gesetz") auf. Denn nicht nur Morrone war zum Zeitpunkt der Trennung von DiCaprio maximal 25 Jahre jung. Das Gleiche traf auch auf seine Langzeitpartnerinnen Gisele Bündchen (44) und Bar Rafaeli (39) sowie kürzere Liaisons mit Stars wie der Schauspielerin Blake Lively (37) oder dem deutschen Model Toni Garrn (32) zu.

An Ehe, Kinderkriegen oder Ähnliches scheint DiCaprio noch lange nicht oder niemals zu denken. Auch eine Partnerin, die sich ungefähr in seinem Alter befindet, erscheint ausgeschlossen.

Einzig Ex-Freundin Gisele Bündchen, die im Jahr 2009 NFL-Star Tom Brady (47) heiratete und mit ihm zwei Kinder bekam, schien sich einmal öffentlich über die Trennung vom Hollywoodstar zu äußern.

"Ich betäubte mich nicht länger mit Rauchen, Trinken und zu viel Arbeit, sondern wurde mir mehr und mehr der Dinge bewusst, die ich nicht sehen wollte", schrieb sie laut "Elle" rund 13 Jahre nach dem Ende ihrer Beziehung zu DiCaprio, die von 2000 bis 2005 gedauert haben soll, in ihrem Buch "Lessons: Mein Weg zu einem sinnerfüllten Leben". Und weiter. "War ich der Einzige, der sich ernsthaft mit sich selbst auseinandersetzen wollte, während er sich nicht veränderte? Am Ende war die Antwort leider ja."

Seit dem vergangenen Jahr soll sich DiCaprio in einer neuen Beziehung befinden. Seine Partnerin, das italienische Model Vittoria Ceretti (26), hat der Star angeblich im Rahmen der Cannes-Premiere seines letzten Films "Killers of the Flower Moon" kennengelernt. Ceretti ist 26 Jahre alt.