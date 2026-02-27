Leo-Center Leonberg: Millionenschwerer Umbau für Karstadt-Nachmieter läuft auf Hochtouren

Im Dezember will der Handelskonzern Müller im Obergeschoss des Leo-Centers eröffnen. Ein Textilhandelsunternehmen zieht voraussichtlich ins Erdgeschoss ein.
Die Kundschaft im Leo-Center sieht seit mehr als einem Jahr eine große Fläche bunt gestalteter Wände. Seit das ehemalige Warenhaus Karstadt nach einigen Rettungsversuchen Ende August 2024 endgültig seine Rolltore in Leonberg zugezogen hat, liegt die insgesamt 9000 Quadratmeter große, auf vier Etagen verteilte Verkaufsfläche, brach. Die Verantwortlichen des Hamburger Konzerns ECE, der das Leo-Center betreibt, sind seither nicht untätig gewesen.