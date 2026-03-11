Nach zuletzt zwei Schließungen meldet das Center wieder positive Nachrichten: Ein Café, Cecil und Street One ziehen ein, es gibt Schnitzelvariationen und Spielgeräte als Freizeitspaß.
Nachdem vor Kurzem zwei Cafés im Leonberger Einkaufszentrum Leo-Center schließen mussten, kann der Center-Manager Serge Micarelli im Hinblick auf sein Ziel, die Leerstände im Haus weiter zu reduzieren, nun wieder positive Entwicklungen vermelden. Der ECE-Konzern, der das Center betreibt, sei sich mit der CBR-Gruppe vertragseinig geworden. „Beide Konzepte, Cecil und Street One, ziehen in unsere Leonberger Einkaufsmall ein“, sagt Micarelli. „Wir arbeiten jetzt mit Hochdruck daran, dass wir bereits im April die Fläche übergeben können.“ Die CBR-Gruppe habe im Erdgeschoss die ehemalige Fläche der Modemarke Gerry Weber angemietet.