Nach zuletzt zwei Schließungen meldet das Center wieder positive Nachrichten: Ein Café, Cecil und Street One ziehen ein, es gibt Schnitzelvariationen und Spielgeräte als Freizeitspaß.

Nachdem vor Kurzem zwei Cafés im Leonberger Einkaufszentrum Leo-Center schließen mussten, kann der Center-Manager Serge Micarelli im Hinblick auf sein Ziel, die Leerstände im Haus weiter zu reduzieren, nun wieder positive Entwicklungen vermelden. Der ECE-Konzern, der das Center betreibt, sei sich mit der CBR-Gruppe vertragseinig geworden. „Beide Konzepte, Cecil und Street One, ziehen in unsere Leonberger Einkaufsmall ein“, sagt Micarelli. „Wir arbeiten jetzt mit Hochdruck daran, dass wir bereits im April die Fläche übergeben können.“ Die CBR-Gruppe habe im Erdgeschoss die ehemalige Fläche der Modemarke Gerry Weber angemietet.

Der aus Halle in Westfalen stammende Modehersteller Gerry Weber hatte im vergangenen Jahr Insolvenz angemeldet und im Herbst 2025 bundesweit die letzten Stores geschlossen. Das Traditionsunternehmen wurde im Zuge der Insolvenz vollständig abgewickelt. Das spanische Modeunternehmen Victrix übernahm die Markenrechte und entwickelte eine neue Kollektion, die europaweit über einen Webshop vertrieben werden soll. Diesen betreiben in Deutschland, Österreich und der Schweiz die beiden Jungunternehmer Carlos Schönig und Felix Manthey. Ihr Stuttgarter Unternehmen Globalist fungiert dabei als Vertriebspartner von Victrix.

Mode von Cecil und Street One für unterschiedliche Zielgruppen

Im Leo-Center hat sich Serge Micarelli derweil die etwa 280 Quadratmeter große Fläche angeschaut, die nun an die CBR-Gruppe, die ihren Sitz in Isernhagen hat, vergeben ist. „Sie ist von der Decke über die Wände bis zum Boden relativ gut erhalten, so kann der neue Mieter relativ fix einziehen“, sagt der Manager. Street One und Cecil würden sich das Geschäft teilen und sprächen unterschiedliche, aber sich ergänzende Zielgruppen an. Street One sei eher femininer, Cecil dagegen sportlicher.

Neuerungen in Sachen Gastronomie sind derweil im Erdgeschoss des Leo-Centers geplant. Neben Binder-Optik hat das Unternehmen Coffee Berry die Fläche angemietet und wird dort voraussichtlich im Juni oder Juli ein Café mit Außenterrasse eröffnen. Das griechische Unternehmen wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seitdem etliche Filialen nicht nur in Griechenland, Zypern, Ägypten und Saudi-Arabien eröffnet, sondern erschließt seit 2023 auch neue Märkte in Europa, im Mittleren Osten und in den USA.

„Künftig kann man im Leo-Center auch in den Abendstunden, an Sonn- und Feiertagen Kaffee, Getränke und Snacks in einer eleganten Umgebung genießen“, sagt Serge Micarelli. Zwischen der Bäckerei Trölsch und der Fast-Food-Kette Asiahung ist momentan noch eine Fläche frei. Dort wird das Schnitzel-Paradies einziehen. „Drei Jungs, die sich selbstständig gemacht haben, werden dort verschiedene Schnitzel-Sorten anbieten, wir rechnen mit einer Eröffnung im Mai beziehungsweise Juni“, sagt Micarelli.

Flipper-Geräte und mehr sollen allen Generationen Spaß machen

Er setzt auf die Kombination Fashion, Food und Unterhaltung: Center-Manager Serge Micarelli. Foto: Simon Granville

Wer kennt sie noch aus früheren Zeiten – die Flipperautomaten? Sie sind nie ganz verschwunden. Jetzt wird es solche auch im Leo-Center geben. „Das sind keine Gewinnspielautomaten“, betont Serge Micarelli. Zudem umfasse das Konzept Vinci Arcade nicht nur Flipper-Möglichkeiten, sondern „alles um das Thema Unterhaltungs- und Spielgeräte unterschiedlichster Art, was jungen Menschen und Familien Freude und Spaß macht“, so der Center-Manager.

Die Eröffnung werde voraussichtlich in der zweiten Märzwoche sein. Die dafür vorgesehene Fläche befindet sich im Erdgeschoss im Bereich der Buchhandlung Thalia, von Nail-Fashion, Volksbank und dem Gastro-Anbieter Kebap Republic.