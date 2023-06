Leo-Center in Leonberg

1 Die Karstadt-Filiale in Leonberg soll nun doch nicht geschlossen werden. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Kehrtwende in der Schließungswelle: Die Karstadt-Filiale in Leonberg soll nun doch nicht geschlossen werden. Das teilte der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof am Montag mit.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In etwa einem halben Jahr sollte die Karstadt-Filiale in Leonberg geschlossen werden. Doch der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat sich offenbar umentschieden: Die Filiale im Leo-Center ist gerettet. Das Warenhaus im baden-württembergischen Leonberg bleibe erhalten, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag.