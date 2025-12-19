Leo-Center in Leonberg: Hoffnung auf starken Endspurt – so läuft bis jetzt das Weihnachtsgeschäft

Center-Manager Serge Micarelli zieht eine erste Bilanz zum Weihnachtsgeschäft im Leo-Center und erklärt, warum er trotz angespannter Lage an bestimmten Entscheidungen festhält.

Traditionell, eher bewusst zurückhaltend, leuchtet die jährliche Weihnachtsdeko im Leo-Center seit Anfang des Monats. Die grünen Girlanden mit den unzähligen kleinen funkelnden Lichtern schlängeln sich um das Geländer im Obergeschoss, zahlreiche Weihnachtsbäume in abgestimmten Farbmustern sollen auf die festlichen Tage am Ende des Jahres einläuten.

Der Pianist Tobias Altripp sorgt an mehreren Nachmittagen für die entsprechende gemütliche Einkaufsstimmung. Doch richtig zufrieden ist der Center-Manager Serge Micarelli mit dem vorweihnachtlichen Umsatz im Leonberger Einkaufszentrum noch keineswegs.

Leo-Center: Zurückhaltende Kunden – zumindest bis jetzt

Das Geschäft habe noch nicht die erwünschte volle Fahrt aufgenommen. „Die Menschen sind eher zurückhaltend, da spielt die momentane Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt, die geopolitische Lage und auch die zahlreichen chinesischen Billig-Online-Händler, die auf den Markt drängen, mit Sicherheit auch eine Rolle“, sagt der 64-Jährige.

Für die Kundschaft im Leo-Center ein beliebtes Fotomotiv: der „goldene“ Thron, hier mit Center-Chef Serge Micarelli Foto: Simon Granville

Was den Einzelhandel betritt, liegt das Leo-Center im bundesweiten Trend. „Die Hoffnung auf eine Belebung des Weihnachtsgeschäfts in der Woche vor dem dritten Advent hat sich für den Einzelhandel nicht erfüllt“, heißt es in einer Mitteilung des Handelsverbandes Deutschland. Eine aktuelle Trendumfrage unter 300 Unternehmen zeigt, dass lediglich jeder fünfte Händler mit dem Geschäft zufrieden sei. Für viele sei die Weihnachtszeit allerdings von immenser Bedeutung für das gesamte Geschäftsjahr. Die Woche vor dem vierten Advent sei traditionell die umsatzstärkste Zeit des Weihnachtsgeschäfts.

Umsatz im Weihnachtsgeschäft im Leo-Center im Vergleich zu 2024 leicht gestiegen

Serge Micarelli sieht trotz allem auch schon jetzt einen kleinen Erfolg für das Leo-Center: „Der Umsatz in der Weihnachtszeit ist im Vergleich zum Vorjahr etwas angestiegen, und in der letzten Woche des Jahres erwarte ich mir noch einen Schub, denn da gehen die Leute in der Regel doch noch mal in die Geschäfte oder lösen ihre Gutscheine ein“, sagt der Manager. Einen positiven Trend in Sachen Kundenfrequenz habe er am vergangenen Samstag festgestellt. „Da hat man in der Gastro keinen Platz mehr bekommen.“

Serge Micarelli hat stets einen Blick auf die Entwicklung der verschiedenen Branchen in seinem Haus, denn jeder einzelne Umsatz sei wichtig. Von seinen Mietern, das sei in den Verträgen so verankert, bekomme er monatlich die Nettoumsätze mitgeteilt. „Daran sehe ich, wo es gut läuft, wo ich Unterstützung leisten kann, wo ich eingreifen oder justieren muss.“

Pianist Tobias Altripp sorgt für weihnachtliche Stimmung. Foto: Simon Granville

Diese Arbeit, die Gespräche mit den Mietern, machten ihm großen Spaß. Möglichst mit dem Ziel, eine positive Entwicklung herbeizuführen. „Wenn ich nicht danach schauen würde, würde ich meinem Job nicht richtig machen.“ So achte er beispielsweise darauf, dass im Lebensmittelbereich die Kundschaft auch kurz vor dem Ladenschluss noch das volle Sortiment bekommt. „Wer vor leeren Regalen steht, kommt das nächst Mal vielleicht nicht mehr.“

Auf längere Öffnungszeiten in der Vorweihnachtszeit, also über 20 Uhr hinaus, verzichtet der Center-Manager hingegen. „Das hat sich nicht bewährt und lohnt sich in der Regel nicht, und die Mieter können und wollen das auch nicht leisten.“ Zusätzliche Aktionen auf der Verkaufsfläche im Erdgeschoss halten sich in Grenzen. Micarelli begrenzt diese auf musikalische stimmungsvolle Hintergrundumrahmung. Auch Weihnachtsbäckerei steht am 19./20. Dezember noch auf dem Programm.

Kunden des Leo-Centers wünschen sich günstigere Parkgebühren

In der jüngsten Mieterbesprechung sei jedoch der Wunsch geäußert worden, die Gebühren im Parkhaus für die Kundschaft des Centers günstiger zu gestalten. Damit ist der Center-Manager nicht ganz einverstanden. „Man vergisst, dass es eine Menge Geld kosten, es muss gewartet und gepflegt werden, sodass es verkehrstüchtig bleibt.“

Bevor Weihnachten um die Ecke biegt, nimmt sich Serge Micarelli noch einmal ein paar Tage frei. „Für mich selbst ist das Geschäft rund um Weihnachten längst erledigt, das beginnt für mich in der Regel bereits im März und April eines Jahres. Ich denke bereits an die Geschäfte im nächsten Jahr.“