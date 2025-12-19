Leo-Center in Leonberg: Hoffnung auf starken Endspurt – so läuft bis jetzt das Weihnachtsgeschäft

Center-Manager Serge Micarelli zieht eine erste Bilanz zum Weihnachtsgeschäft im Leo-Center und erklärt, warum er trotz angespannter Lage an bestimmten Entscheidungen festhält.
Traditionell, eher bewusst zurückhaltend, leuchtet die jährliche Weihnachtsdeko im Leo-Center seit Anfang des Monats. Die grünen Girlanden mit den unzähligen kleinen funkelnden Lichtern schlängeln sich um das Geländer im Obergeschoss, zahlreiche Weihnachtsbäume in abgestimmten Farbmustern sollen auf die festlichen Tage am Ende des Jahres einläuten.