Die Welt freut sich mit Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro. Den ehemaligen Tennisstar und seine Ehefrau erreichten unzählige Glückwunsche zur Geburt ihrer gemeinsamen Tochter.

Am Samstagmittag verkündete Boris Becker (58) per Instagram die Geburt seines ersten gemeinsamen Kindes mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro. Am 21. November kam Tochter Zoë Vittoria Becker zur Welt. Unter dem Social-Media-Beitrag trudelten bereits zahlreiche Glückwünsche von Promis aus Sport und Fernsehen ein.

Lenny Kravitz und Kai Pflaume gratulieren Unter den Gratulanten befand sich etwa Rockstar Lenny Kravitz (61). "Herzlichen Glückwunsch! Gott segne euch", kommentierte er. Tennislegende Billie Jean King (81) schrieb in ihrem Namen und stellvertretend für Ehefrau Ilana Kloss (69): "Herzlichen Glückwunsch von uns beiden, und das einen Tag vor deinem eigenen Geburtstag! Wie besonders." Der ehemalige spanische Tennisweltmeister Alex Corretja (51) schrieb: "Glückwunsch, meine Freunde".

Auch deutsche Stars meldeten sich in der Kommentarspalte zu Wort. Moderator Kai Pflaume (58) gratulierte: "Herzlichen Glückwunsch zum doppelten Geburtstag". Die ehemalige "Schwiegertochter gesucht"-Moderatorin Vera Int-Veen (58) kommentierte zu zwei Herzaugen-Emojis: "Herzlichen Glückwunsch". Ex-Triathlet und Olympiasieger Jan Frodeno (44) schrieb schlicht: "Gratuliere!!!" Ex-Fußballer Hans Sarpei (49) wünschte dem Ehepaar "Alles Gute und viel Liebe".

Tochter sollte im Dezember zur Welt kommen

Auch Boris Becker hielt die Nachricht zur Geburt seines fünften Kindes kurz. "Willkommen auf der Welt", schrieb er und verriet das Geburtsdatum sowie den Namen seiner Tochter. Dazu teilte er ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem je eine Hand von seiner Tochter, seiner Ehefrau und dem ehemaligen Tennisstar selbst zu sehen ist.

Die Schwangerschaft hatte Becker ebenfalls auf Instagram verkündet. "Ein kleines Wunder ist auf dem Weg ... Das Beste steht uns noch bevor", titelte er zu einem Clip, in dem seine Frau ihren Babybauch hält. Im Podcast "Becker Petkovic" bestätigte er kurz darauf, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Damals erzählte er noch, das Baby solle im Dezember zur Welt kommen.

Hochzeit erst im vergangenen Jahr

Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro sind seit 2020 ein Paar. 2024 gaben sie sich in Portofino an der italienischen Riveria das Jawort. Becker war zuvor zweimal verheiratet. Aus seiner ersten Ehe mit Barbara Becker stammen die Söhne Noah (31) und Elias (26), aus einer Affäre mit Angela Ermakova seine Tochter Anna Ermakova (25). Mit Lilly Becker (49) war Boris Becker bis zur Trennung neun Jahre verheiratet. Zusammen haben sie Sohn Amadeus (15).