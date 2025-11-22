Die Welt freut sich mit Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro. Den ehemaligen Tennisstar und seine Ehefrau erreichten unzählige Glückwunsche zur Geburt ihrer gemeinsamen Tochter.
Am Samstagmittag verkündete Boris Becker (58) per Instagram die Geburt seines ersten gemeinsamen Kindes mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro. Am 21. November kam Tochter Zoë Vittoria Becker zur Welt. Unter dem Social-Media-Beitrag trudelten bereits zahlreiche Glückwünsche von Promis aus Sport und Fernsehen ein.