Lenkflugkörper: Rheinmetall will Lenkflugkörper mit Südkoreanern fertigen

Gleitbomben sind tückisch: Weit entfernt werden sie von feindlichen Fliegern entkoppelt und gleiten dann bis ins Ziel. Ihre Abwehr ist eine teure Sache. Nun sitzt Rheinmetall an einer neuen Waffe.
Paris - Zur Abwehr von Gleitbomben und anderen feindlichen Flugkörpern arbeitet Deutschlands größte Waffenschmiede Rheinmetall künftig eng mit einem südkoreanischen Rüstungsunternehmen zusammen. Man wolle ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Firma LIG Defence & Aerospace aus Yongin gründen und daran die Mehrheit halten, teilte Rheinmetall auf der Rüstungsmesse Eurosatory in Paris mit.