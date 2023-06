Mit diesem ehrlichen Foto zeigt Leni Klum (19) großes Selbstvertrauen. In seinen Instagram-Stories hat das Model ein Foto von sich veröffentlicht, auf dem es ohne Make-up zu sehen ist. Deutlich zu erkennen: die Rötungen und Hautunreinheiten auf den Wangen und der Stirn. Einen Kommentar fügte sie dem ohnehin vielsagenden Foto mit ihrem ernst dreinblickenden Gesicht nicht hinzu.

Zuletzt war sie einer der bewunderten Star-Gäste beim Finale (15.6.) der Castingshow "Germany's next Topmodel" ihrer Mutter Heidi Klum (50). Mit Fotos wie dem zusammen mit der Düsseldorfer "GNTM"-Siegerin 2021 Alex Mariah Peter (25) von der "GNTM after party !!" macht sie regelmäßig ihre Fans verrückt.

Modeldebüt Ende 2020

Ende 2020 feierte Leni Klum ihr Modeldebüt und mischt seither erfolgreich im Modegeschäft mit. Allein auf Instagram interessieren sich inzwischen 1,8 Millionen Followerinnen und Follower für ihr Tun.

Neben ihrer Modelkarriere studiert Leni Klum derzeit am College in New York City Innenarchitektur. "Ich bin sehr stolz auf meine Tochter und ihr Modeln", sagte Heidi Klum bei den 36. Nickelodeon Kids' Choice Awards im März in Los Angeles dem "People"-Magazin. "Und sie studiert nebenbei, sie jongliert schon."

Leni Klum ist die Tochter von Heidi Klum und dem ehemaligen Sportmanager Flavio Briatore (73). Sie wurde von Seal (60), dem späteren Ehemann ihrer Mutter, adoptiert. Leni hat drei Geschwister.