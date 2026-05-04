Auf Instagram fand Heidi Klum am 4. Mai liebevolle Worte für ihre älteste Tochter: Leni Klum feiert an diesem Montag ihren 22. Geburtstag.

Für Heidi Klum (52) ist es ein besonderes Datum: Ihre älteste Tochter Leni Klum feiert am 4. Mai ihren 22. Geburtstag - und das blieb auf den sozialen Medien natürlich nicht unbemerkt. Auf seinem Instagram-Account mit rund 12,7 Millionen Abonnenten meldete sich das Model mit einem persönlichen Posting zu Wort, in dem es seiner Tochter zum Ehrentag gratulierte.

"Happy birthday Leni", schrieb Klum auf Englisch und ergänzte ein Party- und ein Herz-Emoji. "Mein erstgeborenes Kind. Vor 22 Jahren bist du auf die Welt gekommen. Ich bin so stolz auf dich, Leni, und ich liebe dich von ganzem Herzen", lauten die anschließenden Zeilen übersetzt. Am Ende reihte die Chefjurorin von "Germany's next Topmodel" eine ganze Kette roter Herz-Emojis aneinander und verlinkte ihre Tochter mit deren Account.

Heidi Klum veröffentlichte zu ihrer liebevollen Widmung eine Bilderreihe, die offenbar verrät, dass sie mit Tochter Leni deren Geburtstag bereits zelebriert hat. Ein Clip zeigt die 22-Jährige mit einer Geburtstagstorte, auf der ein altes Kinderfoto platziert wurde. Auf weiteren Schnappschüssen ist das Mutter-Tochter-Duo mit Kappen zu sehen, auf denen das Bild ebenfalls Platz fand.

Leni Klums eigene Karriere als Model

Leni Klum ist Heidi Klums älteste Tochter und stammt aus deren früherer Beziehung mit dem italienischen Geschäftsmann Flavio Briatore (76). Großgezogen wurde sie vom späteren Ehemann ihrer Mutter, dem britischen Sänger Seal (63), der sie 2009 adoptierte. In den vergangenen Jahren hat sich die 22-Jährige selbst eine internationale Karriere als Model aufgebaut - oft mit ihrer Mutter Seite an Seite vor der Kamera.

Heidi Klum hat insgesamt vier Kinder. Neben Leni stammen Henry (20), Johan (19) und Lou (16) aus der Ehe mit Seal. Seit August 2019 ist Klum mit dem deutschen Musiker Tom Kaulitz (36) von der Band Tokio Hotel verheiratet.