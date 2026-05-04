Auf Instagram fand Heidi Klum am 4. Mai liebevolle Worte für ihre älteste Tochter: Leni Klum feiert an diesem Montag ihren 22. Geburtstag.
Für Heidi Klum (52) ist es ein besonderes Datum: Ihre älteste Tochter Leni Klum feiert am 4. Mai ihren 22. Geburtstag - und das blieb auf den sozialen Medien natürlich nicht unbemerkt. Auf seinem Instagram-Account mit rund 12,7 Millionen Abonnenten meldete sich das Model mit einem persönlichen Posting zu Wort, in dem es seiner Tochter zum Ehrentag gratulierte.