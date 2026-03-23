"Die Höhle der Löwen" läuft aktuell in der 19. Staffel - und viele frühere Investorinnen und Investoren sind auch nach ihrem Ausstieg weiter präsent. Lencke Wischhusen, Löwin der ersten Stunde, will etwa die neue Oberbürgermeisterin von Baden-Baden werden.
Auf den Stühlen von "Die Höhle der Löwen" haben schon etliche Investorinnen und Investoren Platz genommen. Aktuell läuft die 19. Staffel der beliebten Gründershow auf VOX (montags, 20:15 Uhr). Diesmal buhlen die Gründer um einen Deal mit Dagmar Wöhrl (71), Judith Williams (54), Ralf Dümmel (59), Carsten Maschmeyer (66), Janna Ensthaler (42) und Frank Thelen (50). Aber was machen eigentlich frühere Löwinnen und Löwen?