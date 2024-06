1 Ob die Konzertbesucher ihr Eintrittsgeld wiederbekommen oder ob die Konzerte nachgeholt wird, stand noch nicht fest. Foto: imago//Matthias Baran

Kurz bevor es losging, kam die Absage: Die Sängerin Lena Meyer-Landrut musste ein Konzert kurzfristig ausfallen lassen. Auch die Show am nächsten Abend fiel aus.











Erst mal wussten die Fans gar nicht, was los war. Sie wollten sich am Samstag ein Konzert von Lena Meyer-Landrut in München ansehen. Doch die Sängerin kam nicht auf die Bühne. Dann habe eine Frau die Bühne betreten und gesagt, dass das Konzert leider ausfallen müsse. Das berichtete ein Konzertbesucher hinterher.