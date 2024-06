Lena Meyer-Landrut: Konzertabsage aus gesundheitlichen Gründen

Ein geplantes Konzert von Lena Meyer-Landrut wurde am Samstagabend "kurzfristig, aus plötzlichen gesundheitlichen Gründen abgesagt".

Sorge um Lena Meyer-Landrut (33)? Es ist zwar immer noch nicht klar, wer am Samstagabend krank wurde, doch dass das geplante Konzert der Sängerin auf dem Tollwood Festival abgesagt wurde, ist Fakt. "Leider musste der Auftritt von Lena kurzfristig, aus plötzlichen gesundheitlichen Gründen abgesagt, werden", heißt es auf der Homepage des Festivals. Weitere Informationen dazu wurden für den morgigen Montag versprochen.

Gefreut hatten die Fans sich auf "einen Abend voll Pop, Indie-Pop und Electro Music" in der Musik-Arena auf dem Festivalgelände. "Lena & Special Guest: Leony" stand in der Ankündigung sowie "Opener: Tom Twers". Die beiden letztgenannten waren vor dem geplanten Lena-Konzert aufgetreten. Dann seien die Fans via Durchsage über die Absage des Hauptacts informiert worden.

Es dürfte alles ziemlich schnell gegangen sein, denn auf Instagram hatte Lena gegen 20 Uhr noch "Ready für München" in ihren Storys gepostet. Weitere Infos hat sie noch nicht preisgegeben, umso wilder spekulieren ihre Followerinnen und Follower.

Doch viele zeigen auch Verständnis. "Ich finde es absolut richtig, dass bei euch Gesundheit vorgeht", schreibt eine. Eine andere kommentiert: "Absolutes Verständnis für die Konzertabsage. Gesundheit geht immer vor. Gute Besserung. Mein Kind war traurig, aber total verständnisvoll." In einem weiteren Kommentar ist ein möglicher Grund für den gesundheitlichen Notfall bei einem Bandmitglied genannt: die Temperaturen einer Tropennacht. "Hoffe, der Person, der es nicht gut ging, geht es wieder besser... die Hitze war wirklich schwer auszuhalten. Alles Liebe und bis bald!", wünscht die Followerin.

Nächster Auftritt schon am Sonntag geplant

Am heutigen Sonntag ist der nächste Auftritt von Lena im Rahmen der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu geplant. Von einer Absage ist hier noch nichts zu lesen. Das Konzert soll laut Homepage um 20 Uhr beginnen. Doch auch auf der Instagram-Seite der Veranstaltung gibt es inzwischen Nachfragen wie "Findet das Konzert heute Abend statt? Wo bekomme ich Infos?"