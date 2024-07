Lena Meyer-Landrut: Konzert in Regensburg wohl auch abgesagt

Sorge um Lena Meyer-Landrut: Nachdem die Sängerin eine weitere Show auf einem Open-Air in Ansbach absagen musste, steht aus gesundheitlichen Gründen wohl auch ihr geplanter Auftritt am Montagabend in Regensburg auf der Kippe.

Nachdem Lena Meyer-Landrut (33) aufgrund eines medizinischen Notfalls ihr geplantes Konzert in Ansbach absagen musste, findet wohl auch ihr Auftritt in Regensburg am Montag (22. Juli) nicht statt. Von der Sängerin gibt es dazu noch kein offizielles Statement, allerdings sagte Arthur Theisinger, der Veranstalter des Piazza Festivals im Gewerbepark Regensburg, dem Portal "t-online", dass das Konzert nicht stattfinden werde.

Kann Lenas Konzert in Regensburg stattfinden?

Das habe er bereits am Sonntagabend mit Meyer-Landruts Tourmanagement besprochen. Im Moment warte er aber noch auf ein offizielles Statement. Er gehe davon aus, dass das Geld für die Tickets erstattet werde. Da sonst für Montagabend kein Act auf dem Piazza Festival eingeplant sei, müsse das Konzert komplett entfallen.

Auf ihrem Instagram-Profil hatte die Sängerin am Sonntag (21. Juli) bekannt geben, dass ihr geplantes Konzert auf den Ansbach Open nicht stattfinden könne. "Leider hatte Lena heute unerwartet einen medizinischen Notfall und musste den Auftritt schweren Herzens absagen. Sie befindet sich in ärztlicher Behandlung. (...) Wir hoffen auf euer Verständnis in dieser Situation. Es bricht Lena das Herz, dass sie nicht spielen kann", hieß es in der Instagram Story. Seitdem wurde auf dem Kanal kein weiteres Update zu anderen geplanten Shows veröffentlicht.

Bereits Ende Juni mehrere Konzertabsagen

Bereits Ende Juni hatte die Sängerin zwei Konzerte aus gesundheitlichen Gründen in letzter Minute absagen müssen: einen Auftritt am 29. Juni auf dem Tollwood Festival in München sowie einen Auftritt auf der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu am 30. Juni. Einen für den 1. Juli auf der Festwoche in Hadamar in Hessen geplanten Auftritt hatte der Veranstalter bereits am 24. Juni "aus produktionstechnischen Gründen" abgesagt.

Zuletzt hatten die Fans die Hoffnung, dass es Lena Meyer-Landrut wieder besser geht. Am Freitag war sie erstmals wieder in Plauen aufgetreten, wirkte dabei aber nicht ganz fit. Sie selbst sagte laut RTL während des Konzerts: "Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht auf 100 Prozent. Ich würde sagen, ich bin so auf 70 Prozent." Danach postete sie auf Instagram: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, wieder für euch da zu sein und mit euch zu feiern." Am Tag darauf sang sie noch in Wolfsburg. Neben dem Konzert in Regensburg sind noch Shows in Stuttgart (26. Juli) und Echternach (27. Juli) geplant.