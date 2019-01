Lena Meyer-Landrut am Strand Mit diesen Bilder macht Lena ihre Fans neidisch

Von red 04. Januar 2019 - 11:21 Uhr

Lena (27) zeigt sich pünktlich zum neuen Jahr durchtrainiert in Bikini und mit Sonnenlächeln am Strand von Banana Island. Foto: Glomex

Als lachende Strandnixe, mit salzwassernassen Haaren oder beim Spaghetti Dinner am Abend? So begrüßt die 27-jährige Sängerin Lena Meyer-Landrut das neue Jahr und macht ihre Fans mit diesen Instagram-Bildern so richtig neidisch.

Banana Island - Gute Vorsätze scheint Lena Meyer-Landrut für 2019 zu haben. Denn Sie beginnt das Jahr am Strand von Banana Island mit einem „Hi 2019“. Zu einem Bild auf Instagram schreibt sie: „Wunderschöner Tag am Strand: Schlafen, essen, bräunen, lesen, schlafen, essen, bräunen, lesen, schlafen.“ So lässt es sich auf der künstlichen Privatinsel vor Katar „Banana Island“ aushalten, da stimmen ihr ihre im winterlichen Deutschland bibberenden Fans zu.

Sehen Sie im Video, mit welchen süßen Strandbildern die Sängerin ihre Fans verzaubert.