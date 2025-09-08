Lena Gercke: Von Germanys next Topmodel zu Die Höhle der Löwen

Von "Germany's next Topmodel" auf den Investorenstuhl bei "Die Höhle der Löwen": Lena Gercke ist längst nicht mehr nur Model, sondern auch Gründerin und Unternehmerin.
2006 gewann sie die erste Staffel "Germany's next Topmodel". Jetzt ist Lena Gercke (37) erstmals als Gast-Löwin in der vierten Folge der 18. Staffel "Die Höhle der Löwen" dabei (bereits ab 8. September auf RTL+ und im TV am Montag, 15. September, 20:15 Uhr, VOX). Was das Model für die Aufgabe qualifiziert, wie es sich vorbereitet hat und worauf die 37-Jährige auf dem Investorenstuhl Wert legt.