1 Lena Gercke begeistert ihre Fans mit ihrem neuesten Instagram-Foto. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Lena Gercke begeistert ihre Fans derzeit mit einem sexy Schnappschuss auf Instagram. Das Model zeigt sich im schwarzen Badeanzug im Pool eines österreichischen Hotels. Was es mit einem zweiten Bild in gleicher Umgebung auf sich hat, lässt ihr Text dazu vermuten.

Leogang - Lena Gercke postet oftmals sexy Bilder von sich auf Instagram, ihr neuestes zeigt das Model in einem Pool. Die 31-Jährige veröffentlichte auf der Plattform zwei Fotos von sich im knappen schwarzen Badeanzug.

Aufgenommen wurden die beiden Bilder mit einem zeitlichen Abstand von rund einem Jahr, jedoch am gleichen Ort, dem Naturhotel Forsthofgut in Österreich. Dazu schreibt Lena auf Englisch: „Zurück an dem Ort, an dem letztes Jahr alles begann.“

Die Botschaft dürfte ihrem Freund Dustin Schöne gelten, die beiden hatten ihre Beziehung im April öffentlich gemacht. Damals ließ ein eng umschlungenes Bild der frisch Verliebten, das ebenfalls auf Instagram geteilt wurde, keinen Zweifel offen.

Follower zeigen sich begeistert

Ihren Followern scheint das neueste Foto auf Instagram zu gefallen. „Wow so schön“, „Du siehst so toll aus!“ oder „Du Hottie“ kommentieren sie unter Lenas Post. Inzwischen hat das Bild schon über 130.000 Likes (Stand: Montag, 10.45 Uhr).

Sehen Sie im Video die ganze Geschichte zu Lena Gerckes Instagram-Post.