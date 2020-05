1 Normalerweise steht Model Lena Gercke gerne im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Gerade lässt sie es aufgrund ihrer Schwangerschaft etwas ruhiger angehen. Foto: dpa/Uli Deck

Model Lena Gercke präsentiert auf Instagram stolz ihren Babybauch. In einem engen schwarzen Kleid verzückt sie nicht nur ihre Fans.

Stuttgart - So schön kann hochschwanger sein! In einem figurbetonten Kleid zeigt das Model Lena Gercke ihren XXL-Babybauch. Auf Instagram postete die werdende Mutter ein Bild mit den Worten „Easy Sunday“. Der Text und die Kuschelsocken, die die 32-Jährige zu ihrem Kleid trägt, lassen erahnen, dass sie es derzeit entspannt angehen lässt.

Lena Gercke erwartet mit ihrem Freund Dustin Schöne das erste gemeinsames Kind. Obwohl einige Fans ungeduldig unter dem Bild fragen „Wann es soweit ist“, hat das Liebespaar den Geburtstermin noch nicht verraten. Doch der neueste Post der 32-Jährigen verrät: lange kann es nicht mehr dauern, bis die beiden ihr Neugeborenes in den Armen halten dürfen. Sehen Sie im Video wie stolz die erste „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin ihren Babybauch in die Kamera streckt.

Auf Instagram kommt der XXL-Babybauch von Lena Gercke bei ihren Fans und Freunden super an. Blogger Riccardo Simonetti kommentierte das Spiegel-Selfie mit den Worten: „Immer wenn du solche Bilder postest, will ich auch schwanger sein“. Und auch die Anhänger des Models zeigen sich begeistert. „So eine wunderschöne Frau“, schrieb eine Userin unter das Bild.