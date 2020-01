1 Model Lena Gercke erwartet 2020 Nachwuchs Foto: imago images / Future Image

Auf Instagram hat Ex-"GNTM"-Gewinnerin Lena Gercke ihre Schwangerschaft verkündet und zahlreiche Promis gratulieren dem Model von Herzen.

Model Lena Gercke (31) und ihr Freund Dustin Schöne werden 2020 zum ersten Mal Eltern. Auf Instagram hat das Paar am Sonntag (12. Januar) die frohe Kunde öffentlich gemacht. Beide posteten auf ihren Accounts ein Foto, auf dem die 31-Jährige strahlend ihren Babybauch präsentiert. Die Schwangerschaft der ehemaligen Gewinnerin von "Germany's next Topmodel" sorgt nicht nur für Begeisterung bei ihren mehr als 2,4 Millionen Instagram-Abonnenten. Auch zahlreiche Promis senden herzliche Glückwünsche.

"Du siehst so wunderschön aus"

Unter Gerckes Post finden sich unter anderem liebevolle Grüße von Sophia Thomalla, Vanessa Mai, Susan Sideropoulos, Janin Ullmann, Anna Maria Mühe, Ruth Moschner, Rebecca Mir, Viviane Geppert, Franziska Knuppe sowie YouTuberin Dagi Bee. Bonnie Strange (33) schreibt wiederum: "Deswegen sind die Boobies so groß." Zu einem Foto, das Gercke am 24. Dezember 2019 hochgeladen hatte, hatte ein Fan in den Kommentaren gefragt, ob sich das Model die Oberweite habe vergrößern lassen. Gercke antwortete darauf schlicht mit einem "Nope".

Monica Meier-Ivancan (42) scheint von der Baby-Nachricht überrascht zu sein. "What??? Wo kommt der Bauch so schnell her? Gratulation!!!!!!" Yvonne Schröder, die in Staffel eins von "GNTM" hinter Gercke Platz zwei belegt hatte, gerät regelrecht ins Schwärmen: "Was sind das bitte für wundervolle Nachrichten [...] Herzlichen Glückwunsch euch beiden, freue mich so sehr für euch und du siehst so wunderschön aus". Doch nicht nur die Damenwelt gratuliert.

"Aufregende Zeiten beginnen jetzt"

ProSieben-Moderator Steven Gätjen (47) erklärt schlicht: "Großartig. Glückwunsch". Die Moderatoren-Kollegen Jochen Schropp und Thore Schölermann freuen sich ebenso wie Andrej Mangold ("Bachelor" aus dem Jahr 2019), der aktuelle "Bachelor" Sebastian Preuss, Rapper Kool Savas und Papis Loveday. Kai Pflaume meint in Anlehnung an seine frühere Show "#nurdieliebezählt", während Elton einen kleinen Ausblick gibt: "Aufregende Zeiten beginnen jetzt."