Len Faki: Berghain-DJ und der coolste Schwabe Berlins

1 Der coolste Schwabe Berlins: Len Faki Foto: Metropole Talent

Len Faki stammt aus Stuttgart, ist ein Star der elektronischen Musik – und war der erste DJ, der jemals im weltbekannten Berliner Kultclub Berghain auflegte. Jetzt feiert das Berghain 20. Geburtstag.











Kurz vor Mitternacht an einem Samstag in Berlin: Ständig ploppen neue Nachrichten in den einschlägigen Reddit- und Telegram-Gruppen auf: „Hows the q?“ (Wie lang ist die Schlange?) wird wieder und wieder gefragt. Obwohl die Metalltür zu den Maschinenhallen des ehemaligen Heizkraftwerks in Friedrichshain noch geschlossen ist, schlängeln sich tatsächlich schon jetzt einige hundert Menschen vorbei am Kiosk, der als Wegmarke gilt um abzuschätzen, wie lange es dauert, bis man es zum Eingang dieses fast schon mythischen Berliner Techno-Clubs geschafft hat: das Berghain.