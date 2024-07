Leiter der Eröffnungsfeier verrät sich: Erst Lady Gaga, nun Céline Dion in Paris: Geheime Acts bei Olympia?

1 Lady Gaga und Céline Dion sind nach Frankreich gereist. Foto: Fred Duval/Shutterstock.com / carrie-nelson/ImageCollect

Dass Lady Gaga und Céline Dion kurz vor Startschuss der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris sind, kann kein Zufall sein. Wird die unheilbar kranke Sängerin Dion hier ihr Comeback-Konzert geben?











Am Montag (22. Juli) wurde Lady Gaga (38) in Paris gesehen, wie sie ihren Fans aus dem Auto zuwinkt und Handküsse verteilt. Dass sich die Künstlerin fünf Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris befindet, heizt Gerüchte an, dass sie die Eröffnungszeremonie am Freitag musikalisch begleiten wird. Aber nicht allein: Denn auch Céline Dion (56) ist am Dienstag (23. Juli) in der Hauptstadt Frankreichs gelandet.